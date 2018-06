Ölscheich kommt nach Westhausen

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Westhausen lädt zu ihrem Theaterstück ein. Gespielt wird „Der Ölscheich aus Marabien“. Die Vorstellungen sind am Freitag, 6. Januar, und am Samstag, 7. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Westhausen. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Am Sonntag, 8. Januar, beginnt das Stück schon um 18.30 Uhr, Saalöffnung ist dann um 17 Uhr. Am Freitag, 6. Januar, findet außerdem um 14.30 Uhr eine Aufführung für Kinder und Senioren statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank in Westhausen oder an der Abendkasse. Sie kosten sechs Euro. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.