Festwirt ist der Krieger- und Heimatverein mit seinen 160 Mitgliedern, wovon 40 aktiv in der Sängergruppe sind. Sie gestalten am Sonntagmorgen den Zeltgottesdienst, den Pfarrer Willi Scheitz zelebriert. Auch eröffnen sie am Freitagabend um 19 Uhr die obligatorischen Ehrungen, bei denen dieses Mal Walter Dangelmaier im Mittelpunkt steht. Offiziell hat er im Februar den Vorsitz an Bernhard Schwarz abgegeben, der mit Franz Pfitzer (zweiter Vorsitzender), Kurt Ruhstorfer (Schriftführer) und Dieter Bühler (Kassenwart) ein gutes Führungsteam bildet. Doch der "Walter" ist auch beim 51. Sommerfest nicht wegzudenken, dieses Mal hilft er umso mehr bei den "Werkern" mit.

Das Zelt steht und morgen Abend um 20 Uhr beginnt die Oldie Night mit den Candy's, bei freiem Eintritt. Am Samstagabend spielt die "Röttinger Blasmusik", und nach den Ehrungen am Sonntagabend, hat der Midnight Express aus Westhausen seinen Auftritt. Traditionell haben am Sonntagnachmittag die Kleinsten Westerhofener vom Kindi ihren Auftritt. Für Essen und Trinken ist bestens vorgesorgt. Es werden bis zu zehn Gerichte angeboten, darunter Maultaschen, Grillspezialitäten, deftige Beilagen, Salat- und Schwabenteller.