Der Gesangverein Sängerlust veranstaltet am Freitag, 22. Juni, um 19.30 Uhr bei schönem Wetter eine Serenade am Katholischen Gemeindehaus in Lippach. Alle Chorgattungen, der Kinder- und Jugendchor sowie der gemischte und der junge Chor, werden die Gäste musikalisch unterhalten. Falls es regnet, finden die Liedvorträge in der Kirche statt. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Häppchen und Getränken statt.