Es ist in diesem Jahr hoch hergegangen: beim Fasching der Vereine am Freitagabend in der Turn- und Festhalle Lippach. Die Akteure auf der Bühne waren genauso gut aufgelegt wie das Publikum im Saal, das ausgelassen und fröhlich feierte.

Die drei ausrichtenden Vereine hatten für ihr Publikum wirklich ein tolles, kurzweiliges Programm zusammengestellt, das vom Start weg begeisterte. Das närrische Volk in der Halle hielt es deshalb auch nicht wirklich lange auf den Stühlen. Schnell wurde an jeder Ecke und freiem Plätzchen getanzt, geschunkelt und zur Musik der Partyband Jeppies kräftig mitgesungen.

Eröffnet wurde die Show durch die perfekten Auftritten der beiden Tanzgarden Green Ligths vom SV Lippach sowie der Jugendgarde des RCV Reichenbach; garniert mit einer absolut sehenswerten Soloeinlage von Tanzmariechen Carina Straubmüller vom RCV. An dieser Stelle war die erste Stufe der Faschingsrakete erfolgreich gezündet und nach einer Tanzrunde konnte sogleich die zweite Stufe abgefeuert werden.

Die Nuilermer Loimasiadr legten schön-schräg und vor allem lautstark los. Da musste einfach mitgewippt werden. Im Anschluss gaben sich die Little Dancing Frogs des SV Lippach die Ehre und begeisterten mit einem leidenschaftlichen, starken Auftritt. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter: mit Showeinlagen, Guggenmusik und Tanzvorführungen, charmant-galant und witzig moderiert von Ortsvorsteher Rudi „Bühnenflitzer“ Haas. Dazwischen immer wieder Tanzrunden – und das bis weit in die Nacht hinein an. Ein Ende der Party war hier nach Mitternacht noch lange nicht in Sicht.