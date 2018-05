Am Montagvormittag sind zwei minderjährige Geschwister beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in Wallerstein ertappt worden. Während das Mädchen die Verkäuferin ablenkte, steckte ihr älterer Bruder Tabak, Batterien und ein Getränk im Wert von etwa 13 Euro in seine Jackentasche. An der Kasse wurde der Diebstahl bemerkt. Die beiden Kinder wurden ihrer Mutter übergeben.