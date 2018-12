Zwei Schwerverletzte und 30 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Glätteunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3204 bei Zipplingen ereignet hat. Ein Autofahrer war auf eisglatter Fahrbahn in eine Unfallstelle gerutscht und hatte zwei Männer erfasst.

Zunächst war um 7.30 Uhr ein 42 Jahre alter Mann seinem Auto von der Landesstraße 1060 auf die Kreisstraße in Richtung Zipplingen abgebogen und etwa 200 Meter nach der Einmündung auf der eisglatten Fahrbahn hängen geblieben. Ein nachfolgender Linienbus geriet ebenfalls ins Rutschen, streifte das Auto und kam ebenfalls zum Stehen, wodurch die Fahrbahn blockiert war. Der Sachschaden war mit rund 1000 Euro gering ausgefallen.

Um 8.25 Uhr näherte sich aus Richtung Zipplingen kommend Kleintransporter. Sein 39-jähriger Fahrer erkannte die Unfallstelle zu spät, die sich am Ende einer Rechtskurve befand. Er geriet beim Bremsversuch auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte in die Unfallstelle. Hierbei erfasste er den Busfahrer und einen 16 Jahre alten Fahrgast des Linienbusses. Beide Personen schleuderten auf die Fahrbahn und erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des Transporters hatte noch versucht, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Andere Personen, die sich an der Unfallstelle befanden, hatten sich noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht.

Beide Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert.

