Zwei Millionen Euro fließen nach Unterschneidheim

Regierungspräsident Wolfgang Reimer hat am Donnerstag dem Unterschneidheimer Bürgermeister Nikolaus Ebert einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 2,146 Millionen Euro überreicht. Mit den Fördermitteln soll die Kläranlage im Teilort Unterwilflingen erweitert werden. Damit kann das Abwasser aus der sanierungsbedürftigen Anlage in Geislingen künftig über eine Freispiegelleitung nach Unterwilflingen geleitet und dort effizient gereinigt werden. Die Kläranlage in Geislingen soll nach Abschluss der Maßnahme nur noch als Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken genutzt werden. Ein dritter Teich soll zu einem Biberbiotop umgewandelt werden.

Er kenne aus eigener Erfahrung die Probleme von Flächengemeinden wie Unterschneidheim, erklärte Regierungspräsident Wolfgang Reimer bei seinem Besuch am Donnerstag. Da die Gemeinde mit vielen Teilorten gesegnet sei, müssten viele Infrastruktureinrichtungen, wie Kläranlagen, in mehrfacher Ausführung vorgehalten werden. Und das verursache entsprechende Kosten. Deshalb sei es auch nachvollziehbar und richtig, wenn Kommunen künftg auf größere, zentrale Kläranlagen setzen. Die arbeiteten wirtschaftlicher, energieeffizienter und erzielten darüber hinaus auch noch bessere Reinigungsleistungen.

„Ich freue mich, dass wir mit dieser Förderung einen wichtigen Baustein zur Optimierung der Abwasserbeseitigung in Unterschneidheim auf den Weg bringen können“, unterstrich Reimer bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids. Er wies darauf hin, dass diese Maßnahme nur ein kleiner Teil eines Gesamtprojektes sei, das die Gemeinde noch auf Jahre beschäftigen werde. Mit jedem investierten Euro in die Abwasserbeseitigung werde aber unter dem Strich die Qualität der Gewässer weiter verbessert. Für Bau- und Modernisierungsmaßnahmen wie jetzt in Unterschneidheim stelle das Land den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2018 daher auch fast 62 Millionen Euro bereit.

Bürgermeister Nikolaus Ebert freute sich über die hohe Förderung vom Land. Er betonte, dass die Neustrukturierung der Abwasserreinigung in Unterschneidheim nur mit dieser Unterstützung gelingen könne.

Neun kommunale Sammelkläranlagen

Die Gemeinde Unterschneidheim betreibe derzeit neun kommunale Sammelkläranlagen, so Ebert. Diese seien teilweise in die Jahre gekommen, so dass in den nächsten Jahren mit erheblichen Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen gerechnet werden müsse. Die Gemeinde Unterschneidheim habe deshalb als Grundlage für weitere Planungen ein Strukturgutachten im Einzugsgebiet erstellen lassen, das 2014 vom Land mit über 30 000 Euro bezuschusst wurde. Hierbei seien zahlreiche Varianten untersucht worden. Ein erster wichtiger Schritt zur Umsetzung des Strukturgutachtens sei die jetzt geplante Maßnahme in Unterwilflingen. Ziel sei es, die betrieblich problematischen Abwasserteichanlagen möglichst bald aufzugeben.

Udo Bäuerle vom beauftragten Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Umweltschutz zeigte bei dem Termin noch im Detail auf, wie mit der geplanten Erweiterung der Kläranlage auch die Reinigungskapazität deutlich erhöht werden kann.