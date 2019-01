Gleich zwei Konzerte geben die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken in der Region. Am Samstag, 26. Januar, sind sie um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr, Vorverkauf 22 Euro, Abendkasse 25 Euro) in der Kirche Sankt Martin im Kirchweg in Unterschneidheim-Zipplingen zu hören. Am selben Tag um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr, Vorverkauf 21 Euro, Abendkasse 24 Euro) gastieren sie in der Christuskirche am Schlossberg 11 in Abtsgmünd-Untergröningen.

Im Rahmen ihrer Europatournee 2018/2019 bereisen die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken auch den Ostalbkreis. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. „Singend zu beten und betend zu singen“ ist das Motto des Chors – tiefe Bässe, ein tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre. „Aus den Tiefen der russischen Seele“ heißt es auch im neuen Konzertprogramm. So dürfen Titel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ nicht fehlen.