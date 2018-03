Zwei Bäume werden auf dem Unterwilflinger Dorfplatz gepflanzt. Das haben die Ortschaftsräte bei ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Außerdem standen die von Samstag, 24. März, auf Samstag, 14. April, verschobene Kreisputzete und die Pflege der Hecken und Feldwege im Mittelpunkt.

Ortsvorsteher Stefan Joas teilte eingangs mit, dass die traditionelle Kreisputzete witterungsbedingt auf Mitte April verschoben wird. Sie habe bisher in den beiden Ortsteilen Unter- und Oberwilflingen bestens funktionierende und werde immer vom Ortschaftsrat organisiert. Stefan Joas und der Ortschaftsrat sind überzeugt, dass die Menge des dabei angefallenen Mülls in den vergangenen Jahren nicht angestiegen sei und die Leute offensichtlich etwas umweltbewusster wurden, was positiv zu bewerten sei.

Der Unterwilflinger Dorfplatz soll mit neuen Bäumen geschmückt werden. Schon bei einem Vor-Ort-Besuch vor zwei Jahren habe der Ortschaftsrat in enger Zusammenarbeit mit dem Ortsbauamt Unterschneidheim beschlossen, diesen neu gestalteten. Er soll von wildem Baumwuchs befreit, mit zusätzlichen Parkplätzen für die Kirchenbesucher und mit neuen Bäumen versehen werden. Damals wurde der Tiefbrunnen auf dem Platz, der reichlich Wasser für die Feuerwehr enthält, mit einer neuen Deckplatte versehen und ein Hydrantenanschluss angebracht. Westlich dieses Hydranten sollen nun auf der einem Tropfen ähnlichen Fläche zwei Bäume gepflanzt werden. Fachmännischen Rat geben soll dabei der örtliche Spezialist Franz Wolf Rat. Die Bäume sollen pflegeleicht sein. Stefan Joas schlug auch vor, diese Rasenfläche am Dorfplatz nach Norden in Richtung Parkplätze auch mit etwas größeren Steinen wie Findlingen einzurahmen, da immer wieder, teils mit Lastwagen, auf diese Rasenfläche eingefahren wird. Dabei entstünden tiefe Spuren, die aufgefüllt werden müssten.

Der im Frühjahr übliche Heckenschnitt sei abgeschlossen, so der Ortsvorsteher, und auch die Bäume seien ausgeschnitten worden. Auch um die Feldwege habe man sich gekümmert, aber im Vorfeld der Sitzung hatten zwei Anwohner aus Oberwilflingen den Ortschaftsrat darum gebeten, sich noch einmal gründlich die absolut unbefriedigende Situation auf einem Feldweg im Gewann Roter Berg und Lehle anzuschauen, neben dem ein Acker nicht ganz regelkonform aufgefüllt wurde. Dadurch beeinträchtige er den Feldweg.

Stefan Joas sprach auch den Blumenschmuck auf den Brücken in der Ortsmitte an, den bisher Franz Wolf organisierte und der von den Anliegern ehrenamtlich gepflegt wurde.

Nach dem Auszug des Zöbinger Kindergartens, der während des Umbaus bis kurz vor Weihnachten im Unterwilflinger Dorfgemeinschaftshaus eine Zwischenbleibe fand, werden diese Räume einschließlich des Sportraums und des Jugendraums neu gestrichen.

Einig war man sich im Rat, dass der Schneeräumdienst in Oberwilflingen teilweise ein Anliegerproblem sei. Auf Anfrage wurde auch bestätigt, dass der Radweg zwischen Oberwilflingen und Zipplingen im Winter aus Sicherheitsgründen nicht geräumt werde, da sich sonst sehr schnell Eis auf der Fahrbahn bilden könne und den Weg dadurch gefährlicher mache.