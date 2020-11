In einem offenen Brief an Landrat Joachim Bläse und Verkehrsminister Winfried Hermann hat der Zöbinger Ortsvorsteher Roland Gloning im Namen der Einwohner auf die hohe Verkehrsbelastung im Ort aufmerksam gemacht. Die Belastung entlang der Ortsdurchfahrt sei mit der in Zöbingen vergleichbar, heißt es. Dshalb wird eine Ortsumfahrung gefordert, um die Verkehrsprobleme zu lösen.

Seit 2006 sei unter anderem der Mautausweichverkehr ein Problem im Ort: Der Lastverkehr wich zunehmend auf Landstraßen aus, um die Kosten durch die Lkw-Maut auf den Autobahnen zu reduzieren. Dazu kamen Sperrungen für Lastwagen auf der B25 sowie der Ansiedlung der Firma Ladenburger in Kerkingen. Dies habe zu einem hohen Lastwagenverkehr auf der Trasse Benzenzimmern, Itzlingen, Zöbingen und Röhlingen geführt. Die Bewohner und Familien entlang der L1060 hätten daraufhin damit begonnen, mit Unterschriftslisten und Demonstrationen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und eine Ortsumfahrung zu fordern. Dies habe dazu geführt, dass die Gemeinde Unterschneidheim 2012 bereits eine mögliche Ortsumfahrung geplant hat.

Allerdings seien außer zwei Radaranlagen und einem beleuchteten Zebrastreifen im Bereich der Grundschule, die an die L1060 angrenzt, sowie Verbesserungen an den Straßenschächten keine weiteren Maßnahmen erfolgt. Eine neue Querungshilfe und eine weitere Radaranlage sollen jedoch bald errichtet werden.

Die aktuelle Situation an der Ortsdurchfahrt mit rund 2000 Lastwagen täglich und einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Schwerlastverkehr sowie der daraus resultierenden Lärmbelästigung und Gefährdung sei regelmäßig Thema im Ortschaftsrat.

2020 seien schließlich Lärmuntersuchungen im Bereich der Ortsdurchfahrt durch die Gemeinde beauftragt wurden. Die aktuellen Lärmuntersuchungen zeigten an fast allen Gebäuden entlang der Ortsdurchfahrt gesundheitskritische Lärmwerte. Der Handlungsbedarf sei deshalb dringend, heißt es in dem Brief.

Die geplanten Erweiterungen im Industriegebiet Ellwangen-Neunheim und im Gewerbegebiet Bopfingen-Kerkingen lassen ein noch größeres Verkehrsaufkommen erwarten, heißt es weiter. Eine dauerhafte Entlastung entlang der Ortsdurchfahrt sei demnach nur durch eine Ortsumfahrung möglich. Zusätzlich zum Verkehr über die L1060 kämen auch viele Lastwagen aus Richtung Wört und Walxheim (B25) und Lauchheim und Lippach (B29) hinzu. Die Belastungen seien daher mit denen in Röhlingen vergleichbar.

Wörtlich heißt es: „Wir sehen die Ortsumfahrung Zöbingen ebenso erforderlich wie die Ortsumfahrung Röhlingen und bitten dringend darum, diese gleichrangig in den Maßnahmenplan des Landes Baden-Württemberg aufzunehmen. Die Ortsumfahrungen der L1060 im Bereich Röhlingen und Zöbingen sollten zusammen geplant und durchgeführt werden. Auch wir möchten kein vergessenes Dorf werden!“