Geradezu von der Sonne verwöhnt worden sind die sieben Zipplinger des Jahrgangs 1948, als sie sich zu ihrer 70er-Feier zum Mittagessen im Gasthaus „Zum Kreuz“ in Zipplingen getroffen haben. Schon da nutzten sie die Gelegenheit, die erlebnisreiche Schulzeit in ihrem Heimatort Revue passieren zu lassen. Manche Erinnerungen und Ereignisse wurden wieder lebendig. Bei einem ausgiebigen Spaziergang durch den Ort, der sich in den vergangenen Jahrzehnten stark veränderte, konnten sie in Erinnerungen schwelgen. Natürlich bewunderten sie dabei die Vorzeigeobjekte des Ortes: die schon aus großer Entfernung sichtbare Wallfahrtskirche, den Komplex mit der sanierten Turnhalle, dem Bildungshaus und dem benachbarten Feuerwehrheim sowie den außerordentlich schönen Lerngarten des Obst- und Gartenbauvereins, in dem inmitten blühender Blumen und Sträucher das Erinnerungsfoto gemacht wurde. Der Nachmittag klang bei Kaffee und leckerem Kuchen im „Kreuz“ aus. Die relativ kleine Gruppe freut sich schon auf das nächste Wiedersehen in Zipplingen.