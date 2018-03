Zipplingen (ij) - Am Ostersonntag, 1. April, startet das Land- und Technikmuseum in Zipplingen in seine 15. Saison. Die Ausstellung kann an diesem Tag von 13 bis 16.30 Uhr besucht werden.

Betrieben wird das kleine Privatmuseum in Zipplingen von Markus Stark, einem leidenschaftlichen Sammler und ausgebildeten Landmaschinenmechaniker. Er präsentiert in seinem gar nicht so kleinen Museum zahlreiche historische Traktoren, Landmaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Auch eine antike Bauernstube ist nachgebaut. Viele originelle Gegenstände wie Mäusefallen oder eine Flaschenverschlussmaschine zeigen, wie die Menschen damals sich mit einfachsten Mitteln zu helfen wussten.

Zu den besonderen Schmuckstücken der Ausstellung zählen eine alte Feuerwehrspritze, ein Lanz Bulldog aus dem Jahr 1941 sowie verschiedene Pferde- und Kuhgespanne. Ebenso ein alter Herford Standmotor mit großem Schwundrad, der in früheren Zeiten zur Stromerzeugung diente. Der Motor wird am Ostersonntag aus seinem Winterschlaf erwachen. Wenn der Einzylinder-Dieselmotor läuft, dann hallt sein Klang durch das ganze Museum.