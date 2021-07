Zipplingen hat seine Kirche zurück

Mit Popcorn und Cola im Kinosessel sitzen und in einem Film abtauchen – das ist ab Donnerstag auch in Ravensburg wieder möglich. Der Betreiber erklärt, was Besucher wissen müssen. In Weingarten läuft der Kinobetrieb im Kulturzentrum Linse schon seit gut drei Wochen, der Zuspruch aber ist verhalten.

Neuerungen im Frauentorkino werden noch zu Ende gebracht Der Geschäftsführer der Ravensburger Innenstadtkinos, Gallion Anastassiades, öffnet das Kino Die Burg am Donnerstag wieder.