Zeitungstreff: Was macht eigentlich der Posaunenchor Walxheim?

Was macht der Posaunenchor Walxheim eigentlich? Damit haben sich Josua Ballheimer und Finn Zeller, Viertklässler der Franz-Bühler-Grundschule Unterschneidheim, gefragt.

Die Hauptaufgabe des Posaunenchores ist das Spielen im Gottesdienst. Außerdem gibt es Freizeitaktivitäten, wie etwa das Hitzkuchenfest. Die meisten Musiker spielen schon seit ihrer Kindheit das Instrument. Josua Ballheimer und Finn Zeller spielen Trompete. Sie sind in der Jungbläserausbildung und dürfen seit kurzem mit den Großen proben. Insgesamt gibt es im Posaunenchor sechs Jungbläser. Besonders gut gefällt den beiden jedes Jahr das Bläserwochenende in der Geislinger Mühle. Die zwei ältesten Mitglieder des Posaunenchors sind Gerhard Rössle und Karl Blank. Sie spielen seit dem Tag, als der Posaunenchor gegründet wurde – also seit 60 Jahren.