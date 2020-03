Zeitungstreff: Toni Müller spielt gern Schlagzeug

Mit der Geschichte eines kreativen Instruments, dem Schlagzeug, beschäftigt sich für den Zeitungstreff Toni Müller, Viertklässler der Franz-Bühler-Grundschule Unterschneidheim. Toni Müller ist einer der Nachwuchsmusiker des Musikvereins Unterschneidheim und spielt seit Januar dieses Instrument.

Die Geschichte des Schlagzeugs beginnt im Jahre 1887. J. R. Olney erfand das erste Bass-Drum-Pedal. Das erste komplette Schlagzeug brachte die amerikanische Firma Ludwig & Ludwig Drum Company 1918 in den Handel. Das Schlagzeug gehört in die große Kategorie der Perkussionsinstrumente, also zu den Rhythmusinstrumenten.

Toni Müller hat sich schon lange fürs Schlagzeug interessiert und in den ersten Unterrichtsstunden schon einiges gelernt: „Es ist ein sehr kreatives Schlaginstrument. Es besteht meistens aus einer Bass-Drum, der Snare-Drum, drei verschieden großen Tom-Toms und einer Hi-Hat. Zwei Becken, welche man Crash und Ride nennt, sind auch dabei. Jeder Schlagzeuger kann sein Instrument so erweitern wie er will.“ Toni Müller erhält im Moment einmal die Woche Unterricht, er übt jeden Tag.