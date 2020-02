Zeitungstreff: Grundschüler schnuppern bei den Großen

Unterschneidheim (zt) - Am einem Freitag ende Januar sind die Viertklässler der Franz-Bühler-Grundschule in Unterschneidheim mit ihrer Klassenlehrerin Annette Schulz zu Besuch in der benachbarten Sechta-Ries-Schule gewesen. Mit den Zehntklässlern und ihrer Lehrerin Ruth Schmid haben sie dort ein paar tolle Stunden verbracht.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wurden in Gruppen zu je acht Kindern aufgeteilt. Eine Gruppe bereitete in der Schulküche fleißig eine Pizza und gesunde Obstspieße zu. Zur selben Zeit übte eine andere Gruppe einen tollen Tanz zu Musik ein.

Die dritte Gruppe bastelte währenddessen witzige Clowns. Nach jeweils 20 Minuten wechselten die Gruppen, so dass jeder an allem teilnehmen konnte.

Zum Schluss aßen alle gemeinsam die selbst gemachte Pizza und die Obstspieße. Fazit: „Das war ein toller Tag in der Sechta-Ries-Schule!“ Der Dank der Grundschülerinnen und -schüler geht an die Zehntklässler und Ruth Schmid, die alles so prima vorbereitet hatten.