Was für eine Party: Der Zöbinger Frauenchor „Stella Maris“ hat am vergangenen Samstag, unterstützt durch andere Chöre und Akteure aus der Umgebung, eine tolle Faschingsshow in der Gemeindehalle geboten. Das Bühnenprogramm fiel am Ende mit drei Stunden zwar länger aus als geplant, machte aber gar nichts. Denn Langeweile kam an dem Abend nie auf. Das Publikum war begeistert und feierte ausgelassen mit.

Eröffnet wurde das Faschingskonzert zunächst mit einem Dankschön. Das gab es für Ruth Schmid, die den Frauenchor „Stella Maris“ seit über zehn Jahren dirigiert. Hierfür bekam sie von ihren Sängerinnen ein originelles, schwäbisch umgedichtetes Abba-Medley. Mit einem Sketch stellte der Chor auf eine witzige Weise dar, wie das damals so war, als Ruth Schmid zu „Stella Maris“ stieß. Herrlich!

Die ersten Gäste auf der Bühne waren dann die Männer vom Weinchor Kirchheim unter der Leitung von Thomas Botschek, seineszeichen auch Bürgermeister von Bühlerzell. Alte Wirtshauslieder wurden angestimmt. Dazu versprühten die Kirchheimer auf der Bühne viel Charme und Witz und brachten mit Einlagen das Publikum mehr als einmal zum Lachen.

Zwischen den Bühnenacts brachte das Duo „Reini“ (Reinhold Lutz) und „Micha“ (Michael Hoffmann) mit Schlagern und Party-Hits Bewegung in die Halle; es wurde kräftig getanzt.

Tosenden Applaus gab es für die kabarettistische Darstellung von „ Nimm 2 und die Schwestern“. Ruth Schmid, ihre Schwester Margret Beerhalter, Ernst Hehr und Hans Kucher gaben die Antwort darauf, was denn nun eigentlich eine „die typisch schwäbische Hausfrau“ ausmacht. Mit Hits wie „Tausend mal poliert, tausend mal den Schmutz verschmiert“ oder „Wischen impossible“ wurde sowohl musikalisch als auch bildlich dargestellt, wie wichtig dem Schwaben ein sauberes Heim ist. Neben der Hommage an die „Kehrwoch’“ wurde auch dem Thermomix gehuldigt, der auf der Bühne in Zöbingen nicht nur kochen, sondern auch Socken waschen, Bier brauen, Schrauben sortieren und Rasen mähen konnte.

Mitreißend war auch der Auftritt des gemischten Chors „Intonata“ aus Ellwangen unter der Leitung von Anke Renschler. Neben einigen, sehr rhythmischen afrikanischen Songs, überzeugte „Intonata“ auch mit dem Mitsing- und Mitmach-Lied „Life is Life“.

Für das furiose Showfinale sorgte zu später Stunde die Tanzgruppe der Landjugend Zöbingen, bestehend aus sieben jungen Männern, die mit einer wilden Putzshow die Zuschauer förmlich von den Sitzen rissen.