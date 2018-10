Wissen, Werte, Wertschätzung – bei seiner Einsetzungsrede hat der neue Rektor der Unterschneidheimer Sechta-Ries-Realschule, Stefan Vollmer, den Weg vorgegeben. Diesen möchte er gemeinsam mit dem Lehrerkollegium, den Elternvertretern und mit dem Schülern gehen.

Um Wissen, Werte, Wertschätzung drehten sich auch die sehr persönlichen und humorvollen Reden, mit denen die Laudatoren, Bürgermeister Nikolaus Ebert, Elternvertreter Andreas Regele, die Schülervertreter Lukas Michl und Dominik Lunz, Schuldekanin Ulrike Engel sowie Schulamtsdirektor Bernd Schlecker den neuen Rektor willkommen hießen. Eloquent und pointiert, garniert mit Wortwitz, bedankte er sich bei den Laudatoren für deren Grußworte und den Anwesenden für die Wertschätzung, die sie im durch ihre Anwesenheit entgegenbringen. Er betonte aber auch, dass er die neue Herausforderung nur gemeinsam mit allen meistern könne. Humorvoll lies es sie dann an seinen Gedanken teilhaben. An seinen Gedanken zum Auswahlverfahren, wieso Schulleiter sein Traumberuf ist, wieso man die Sinn- und die Verwaltungsebene auseinanderhalten solle, oder wieso die Themen Brandschutz, Datenschutz, Herbstaktion und Krankheitsreserven für ihn und seinen Kollegen das berühmte i-Tüpfelchen des Aufgabenprofils seien. Und so gestaltete sich die von einer Lehrerband musikalisch umrahmte Einsetzungsfeier zu einer fröhlichen und lockeren Veranstaltung, in der man die positive Aufbruchsstimmung, die mit Vollmer in die Räume der Sechta-Ries-Realschule eingezogen ist, deutlich spüren konnte.

Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert lies nochmals dessen Vorstellung im Gemeinderat Revue passieren, die ihn ebenso wie sein Bewerbungsschreiben und anderes nachhaltig beeindruckten. Elternbeirat Andreas Regele hatte bei seiner sehr Rede die Lacher auf seiner Seite. Die Anfangsskepsis nach Vollmers Vorstellung und eigenwilliger Art, Danke zu sagen, sei Vertrauen gewichen. „I ben jetzt hier der Chef“, steht auf dem Stift geschrieben, den der Elternbeirat neben einer Schultüte überreichte und sich damit auf Vollmer’sche Art mit einer implizierten Bitte, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, bedankte. So habe er sich in kürzester Zeit als Partner auf Augenhöhe gezeigt.

„Ein glückliches Händchen“

Schuldekanin Ulrike Engel wünschte Vollmer, dass er möglichst lange den Anfangsmut behält und ein „glückliches Händchen bei der Entscheidung, was erhalten werden soll und was man ersetzen will“. „Er engagiert sich in großem Maße, ist Ansprechpartner für Schüler und Kollegen und besticht mit fundierten Wissen“, zitierte Schulamtsdirektor Bernd Schlecker aus Vollmers Beurteilung bei dessen ersten Lehrtätigkeit von 1986 bis 2003 in Unterschneidheim. 2003 bis 2006 war als Schulrat im Oberschulamt tätig, von 2003 bis 2018 als Rektor der Realschule Bopfingen. Diese machte er auch dank seiner konstruktiven, kooperativen, lösungsorientierten und pragmatischen Arbeitsweise zukunftsfähig. Er nehme die Schüler ernst, lasse den Lehrern den nötigen Freiraum und sehe die Eltern als Partner. Dank Vollmer könne die Sechta-Ries-Realschule positiv in die Zukunft blicken.

Und was sagten die Schülervertreter Lukas Michl und Dominik Lunz zu ihrem neuen Rektor? Auch sie waren anfangs sehr skeptisch, doch habe sie Vollmer durch seine offene Art sehr schnell vom Gegenteil überzeugt.