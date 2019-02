Der Einmarsch der bunten Recken des Liederkranzes unter dem Traumschiff-Dinner-Marsch mit Kapitän Dirigent Martin Abele versprach beste Unterhaltung beim Bürgerball in Zöbingen. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Gottlieb Schierle gab der mit Phantasie verkleidete Männerchor sein Bestes: „Stimmt ein in unser Lied“ war die Aufforderung, in Stimmung zu kommen, was sich die zahlreichen Besucher in der Gemeindehalle nicht nehmen ließen. Mit einer eigens komponierten und gedichteten Hommage feierten sich die Schwaben selber mit „Mir em Süda send oifach dia Bescht und mir send dr Liaderkranz!“

Lolli und Poppi, alias Sigrid Lutz und Moritz Rupp übernahmen die Programmführung. Mit lustigem schwäbisch-fränkischen Kauderwelsch wurde der Abend moderiert und die Mitwirkenden mit einem Lolli beschenkt. Unter dem Motto „Lets dance“ legten die Mädels vom Voltigier- und Reitclub unter Meli Nagel gleich eine flotte Sohle aufs Parkett mit anspruchsvoller Akrobatik und turnerischen Können auch ohne Pferd.

Take me home, country road to Zebeg

Die „tanzenden Cowgirls aus dem wilden Zebeg“ als nächste Gruppe ließen ebenfalls ihre Pferde zu Hause. Unter Leitung von Carmen Hirsch und Anita Botschek wurden diese auch nicht vermisst. Dafür konnten sich die Zuschauer an sieben mitreißend tanzenden und erfreulich anschauenden „Kuhmädchen“ erfreuen, die unter einem Medley von Countrysongs in wildem Galopp über die Bühne fegten: „Take me home, country road to Zebeg“.

Nun wurden geheimnisvoll die „Tanzsäcke“ vom Reitverein angekündigt. Wer „Sackhüpfen“ erwartet hatte, wurde positiv überrascht. Je sieben in Gold und Silber verhüllte Tänzerinnen zeigten eine außergewöhnliche Darbietung. Auf „Feel good“ wurde getanzt, aber vermutlich auch geschwitzt, wie sich nach der Entkleidung zeigte.

Vom Ableben der Männer

Die Showband Eldos aus Bayern übernahm nun den Schunkelpart. Es folgte „Zebegr Zwitschrperla“: Vier klagende schwarze Witwen „zwitscherten“ sich einen und sangen vom makabren Ableben ihrer Männer, „weil die Mutter kochte besser, stolperte er ins Küchenmesser“ mit der frohen Verkündung „Wieder mal sind wir zu haben!“ Das „OHO-AH-Männer Ballett des FSV tanzte als Cheerleader sexy anzuschauen, einstudiert von Carmen Hirsch und Claudi Thorwart.

Die Landjugend bot abschließend eine Aufführung der Extraklasse. „Das bisschen Haushalt“ wurde mit Besen und Arbeitsanzug in der Halle gemeistert und der „Blaue Done“ in einem heißen Strip unter die kreischenden weiblichen Fans geworfen. Anschließend trainierte und zeigte man in Shorts seinen Sixpack und die holde Weiblichkeit geriet ganz aus dem Häuschen. Für Kühlung sorgten die Männer abschließend durch kalte Kopfduschen aus den bereitstehenden Eimern: Wasserspritzende Männerhaare im Rhythmus von Popmusik.