Wiederentdeckte Barockmusik erklingt in Zipplingen

Nach einer dreijährigen Renovierungsphase hat am Freitag ein erstes Konzert der „Kultur in der Villa Stützel“ in der Pfarrkirche Sankt Martin in Zipplingen stattgefunden. Das Motto des Konzerts lautete „Kostbare Blumen aus dem Klostergarten“. Auf dem Programm stand die wiederentdeckte Musik der italienischen Komponistin Isabella Leonarda (1620 bis 1704). Die Italienerin, die fast ihr ganzes Leben in einem Kloster verbrachte, gilt als eine der frühesten Komponistinnen, von der Werke überliefert sind.

Im Vordergrund der Aufführung standen die zwei Sopranstimmen von Sandra Röddiger und Robert Crowe sowie das auf Alte Musik spezialisierte Ensemble um die Barockcellistin Daniela Wartenberg. Das Ensemble ist insbesondere auf die historische Aufführungspraxis spezialisiert. So spielten die Musiker der beiden Barockviolinen, Theorbe, Barockcello und Cembalo ein leidenschaftliches Konzert. Die Sopranisten sangen die Duette, Motetten und Sonaten intensiv, rhapsodisch und voller extravaganter Emotionen mit fast opernhafter Dramatik.

Die pandemiegemäß nicht ganz besetzte Wallfahrtskirche mit Zuhörern aus dem Umkreis von Unterschneidheim, aus Aalen und Schwäbisch Gmünd dankten den Musikern mit großem Schlussapplaus. Pfarrer Francesco Antonelli betonte und dankte der „Kultur in der Villa Stützel“. Der Geistliche verwies darauf, dass das Konzert ein Dankeschön von Sandra Röddiger und Ralf Kurek an die Kirchengemeinde in Zipplingen sei, da die Barockkirche für die sich in dieser Woche anschließende CD-Produktion genutzt werden darf. Die Aufnahme ist eine Ersteinspielung der Musik von Isabella Leonarda. Musik und Aufnahmeort passen sehr gut zusammen, denn die Barockkirche Sankt Martin ist nur etwa 50 Jahre älter als die Musik von Isabella Leonarda.