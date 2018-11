Das Ehrenamt wird auch in Walxheim groß geschrieben. Hier haben sich ehrenamtliche Helfer jetzt daran gemacht, Verbundsteine rund um das neue Dorfhaus zu verlegen.

Ortvorsteher Wolfgang Schäfer hatte die Maßnahme in der letzten Ortschaftsratssitzung im alten Walxheimer Rathaus angemahnt und darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, die Aktion noch vor dem Wintereinbruch umzusetzen. Da er aufgrund einer Reise das Vorhaben nicht selbst in die Hand nehmen konnte, setzte Schäfer seine Hoffnung hier auf Ortschaftsrat Günter Robitschko, der das Heft des Handelns jetzt tatsächlich auch in die Hand genommen hat. Er trommelte elf Freiwillige zusammen, die am vergangenen Samstag die rund 200 Quadratmeter Verbundsteine auslegten – beginnend auf der Ostseite bis zur Mitte des Hauses und anschließend auf der Südseite in Richtung Siedlung.

Unterstützt wurden sie dabei von einem Schlepper mit Frontlader, der Feinsplitt heranbrachte, und von einem zweiten Schlepper, der die Paletten mit den Verbundsteinen transportierte.

Die Arbeit ging zügig voran, nachdem Günter Robitschko und Gerhard Kleinhans nach Vorgabe die Flächen eingeebnet hatten.

Gerade auf der Westseite in Richtung Pfarrhaus ist die zu bepflasternde Fläche bei rund 20 Meter Länge und vier Meter Breite mit rund 80 Quadratmeter am größten, da hier später auch im Freien neben dem danebenliegenden Saal des Dorfhauses aufgestuhlt werden kann und Feste gefeiert werden können.

Offen bleibt vorläufig die Fläche auf der Nordseite beim Haupteingang, da hier noch bis Anfang des neuen Jahres zahlreiche Anlieferungen erfolgen werden. Diese Fläche wird erst im Frühjahr 2019, aber noch rechtzeitig vor der geplanten offiziellen Einweihung am 12. April, fertig belegt.