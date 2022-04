Walxheimer Jagstquellschützen hoffen auf Normalität

Die Pandemie hat das Vereinsjahr der Jagstquellschützen Walxheim stark geprägt. Dies wurde in den Berichten in der Hauptversammlung deutlich. So konnte im vergangenen Jahr die Generalversammlung erst im Juli stattfinden. Veranstaltungen wie das traditionelle Hoffest mussten abgesagt werden.

Trotz der Einschränkungen fand ein erfolgreiches Ferienprogramm statt. Erfreulich war auch, dass im September insgesamt 13 Mannschaften in die Rundenwettkämpfe starteten. Die Runde wurde zwar auf Kreisebene für kurze Zeit unterbrochen, jedoch wurden alle Wettkämpfe abgeschlossen. Erfolgreich schlug sich vor allem die 1. Luftpistolenmannschaft, die in die Landesliga aufstieg.

Zudem fand das jährliche Königsschießen wieder statt. Ein Dankeschön galt allen Spenderinnen und Spendern. Ein besonderer Dank galt auch dem Förderverein Kindergarten sowie dem Verein Sport & Kultur Zöbingen/Walxheim, der den Jagstquellschützen eine großzügige Spende überreichte.

Die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder werden bei einem Ehrungsfest vorgenommen, das am 10. und 11. September stattfinden wird.

Außerdem fanden die Wahlen der Vorstandschaft statt. Gewählt wurden: Roland Volk (stellvertretender Vorsitzender), Bernd Wittek (Schriftführer), Patrick Reichert und Andreas Dünnebeil (Sportwarte), Thomas Allmis (Jugendsportwart), Ulrich Beck und Manfred Schwensen (Beisitzer), Annika Bauer (Pressewartin).

Ortsvorsteher Arno Kleinhans bedankte sich für das rege Vereinsleben. Die Erhaltung des Vereinslebens sei aufgrund des Stillstands in den vergangenen zwei Jahre wichtiger als je zuvor, jedoch aber gleichzeitig eine Herausforderung.