Vor ziemlich genau zwei Jahren ist alles ins Rollen gekommen, eigentlich nur durch Zufall: Beim Scheunenfest der Feuerwehr in Wössingen ist Erna Lak auf ihre Freundin Maria Schneider zugekommen. Sie war zufällig auf die Webseite von Bob Schneider aus Laingsburg im US-Bundesstaat Michigan gestoßen, der seit langem Ahnenforschung betrieben hat. Dadurch ist ein Stück der Familiengeschichte ans Licht gekommen: Bob und Maria Schneider erfuhren, dass sie Verwandte sind.

Bonifatius Schneider, der Ururgroßvater des 54-jährigen Amerikaners Bob Schneider, ist 1882 aus Wössingen bei Unterschneidheim nach Amerika ausgewandert. Die Gründe kennen weder Maria noch Bob. Sie vermuten jedoch, dass die wirtschaftliche Lage in der Gegend damals nicht gut war und Bonifatius Schneider den Wunsch nach einem besseren Leben hegte. In historischen deutschen Papieren war Bonifatius Schneider für tot erklärt worden, vermutlich weil es von ihm kein Lebenszeichen mehr gab.

Doch seine Spuren tauchten immer wieder auf. Per Schiff reiste Bonifatius Schneider nach New York, wo er sich aber nicht lange aufhielt. Noch im selben Jahr kam er nach Saginaw im US-Bundesstaat Michigan, wo auch sein Ururenkel Bob Schneider geboren wurde. Wie Bob vermutet, hatte sein Ururgroßvater bereits Freunde oder Familie in Saginaw. Der Zimmermann hatte Arbeit als Holzinspektor gefunden. Schon 1883 hatte er Crescentia Wiegelmeier, eine andere deutsche Einwanderin, geheiratet. Bonifatius Schneider war der Cousin zu Maria Schneiders Urgroßvater, was Bob und Maria zu entfernten Cousins macht. Der Großvater von Bonifatius Schneider, Xaver Schneider, ist der gemeinsame Vorfahre von Maria und Bob.

Vorfahr Bonifatius wurde wohl in Sankt Bonifatius getauft

Beim diesjährigen Scheunenfest war es nun endlich soweit. Während Bob Schneider erstmals nach Deutschland reiste, hatte seine Tochter Sydney im Rahmen eines Auslandssemesters schon einmal Nürnberg besucht. Damals wusste sie jedoch noch nichts von der Verwandtschaft in Wössingen. Den deutschen Familienzweig zu treffen war für beide ein riesiges Highlight. Maria Schneider sorgte für das Kulturprogramm für die Besucher. Neben einer englischsprachigen Tour durch Nördlingen und das Rieskratermuseum besuchte die neu zusammengefundene Familie auch die Ruine Flochberg.

Am Fuß der Ruine nahmen sie auch an einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche teil. Maria Schneider zeigte ihren Verwandten zudem den Wallersteiner Felsen. Tiefen Eindruck hinterlassen hat bei Bob und Sydney vor allem die Kirche in Wössingen. Die Vorstellung, dass Bonifatius Schneider hier getauft wurde und die Messe besuchte, fand der Besuch aus Amerika wunderschön. Und woher der Name des damaligen Auswanderers stammt, ist mit dem Besuch der Kirche Sankt Bonifatius auch klar.

Maria Schneider ist in Michigan herzlich willkommen

„Die Nächte waren kurz“, sagte Maria Schneider lachend über den Besuch der Gäste. Sie hatten sich viel zu erzählen. Zwar gibt es von Bonifatius keine historischen Fotografien, dennoch wurden Bilder anderer gemeinsamer Verwandten zusammengetragen. „Es gibt viele Ähnlichkeiten“, erzählt Maria Schneider und verweist auf das Grübchen am Kinn von Bob Schneider. Tatsächlich scheint sich dieses Grübchen in der Familie vererbt zu haben.

Neben Erna Lak und Maria Schneider haben Sydney und Bob viele weitere Verwandte und neue Freunde, die alte Fotografien und Totengedenkbildchen mitbrachten, kennengelernt. In Wössingen leben weiterhin mehrere Familien mit dem Namen Schneider. Erich Schneider, dessen Großvater ein Bruder von Bonifatius war, wohnt heute auf dem Anwesen, wo Bonifatius vermutlich einst geboren wurde.

Zwar schwingt eine gewisse Trauer mit, aufgrund des doch nur sehr kurzen Besuches, doch es soll weitere Besuche von Bob und seiner Familie in Wössingen geben. Aber auch Maria ist in Michigan herzlich willkommen: „We would love to have Maria in Michigan!“.