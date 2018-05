Von

Tettnangs B-Juniorinnen stehen an der Schwelle zur höchsten deutschen Spielklasse im Mädchenfußball. Mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 31. Mai, wäre der Aufstieg in greifbare Nähe gerückt. Als souveräner Meister der Oberliga hat der TSV während der Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er auch das Zeug dazu hat. Im Gespräch mit Fabian Repetz erzählt die 16-jährige TSV-Spielführerin Lea Brinz, wie sie die Meistersaison erlebt hat, was für sie ein Aufstieg in die Bundesliga bedeuten würde, und mit welchem Plan ...