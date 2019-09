Vom Fußballverein zur Heimat von über 1000 Sportlern

„Es ist nicht entscheidend, in welcher Klasse ein Verein spielt, sondern entscheidend ist der Geist, der in einem Verein vorherrscht.“ Mit diesem Zitat des anwesenden Gründungsmitglieds Xaver Wolf hat Johannes Hald vom Vorstandteam den Jubiläumsabend anlässlich des 70. Geburtstags des SC Unterschneidheim eröffnet.

Neben Wolf waren mit Xaver Gentner und Konrad Kienle insgesamt drei Gründungsmitglieder an dem Abend dabei. Und sie waren sichtlich stolz, als sie sahen, was aus dem von ihnen am 2. Mai 1949 im Oberschneidheimer Gasthaus Grünen Baum gegründeten Verein wurde: aus 21 Gründungsmitgliedern eine Heimat für aktuell 1010 Mitglieder, aus einem Fußballverein ein moderner Mehrspartenverein mit Volleyball, Tischtennis und einer riesigen Turnabteilung. Aus dem Bolzplatz in Oberschneidheim wurde über die Jahre ein großartiges Sportgelände mit eigenem Vereinsheim. Doch die größte Freude war, dass die von Xaver Wolf am zehnten Geburtstag des SC Unterschneidheim formulierten Werte, sich so zu verhalten, dass der Ruf und das Ansehen des Vereins und der Gemeinde kein Schaden entsteht, immer noch Gültigkeit haben. Besonders stolz ist man beim SC Unterschneidheim auch auf die vielen zertifizierten Übungsleiter und gute Jugendarbeit.

Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert ermutigte dazu, eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Angesichts der Strukturen könne der SCU voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Die Gemeinde würde ihn weiterhin unterstützen. Der Piratentanz der Diamond Dancers und der Tanz der Dancing Queens sowie ein Einlagespiel der Volleyballabteilung rundeten die Geburtstagsfeier ab.

Die Geehrten

Im Anschluss an die Grußworte übergab Moderator Florain Senz das Wort an die Verbandsvertreter, die verdiente Mitglieder ehrten:

Turngau, Bronze: Nicole Bühöer, Katja Drescher, Silke Kohnle. Gau-Ehrenbrief, Silber: Margret Holzinger

Schwäbischer Turnerbund, Silber: Iris Nagler, Conny Gentner

Tischtennisverband Württemberg, Spielernadel Silber: Timo Braun, Werner Deeg, Uwe Feldmeier, Matthias Forner, Peter Stengel. Gold: Otto Baum, Claus Borhammer. Ehrennadel Bronze: Timo Braun, Marlene Bosch, Matthias Forner, Karl Hönle, Konrad Kienle, Carolin Rettenmeier, Hildegard Seckler, Patrick Stempfle, Michaela Winter. Silber: Werner Deeg

Württembergischer Fußballverband, Spielernadel Bronze: Reinhold Dieser, Marco Roos, Jürgen Jentschke, Thomas Wagner, Michael Kirchenbauer, Richard Eiberger, Tobias Deeg, Pascal Niedermaier, Simon Joas, Manuel Benninger, Fabian Deutsch. Jugendleiter, Bronze: Gerhard Buchstab, Harald Münder, Günther Leberle, Florian Kuhnhaus, Klaus Schenk, Daniel Hänle, Richard Eiberger, Fabian Deutsch. Silber: Jürgen Baumann. Ehrennadel Bronze: Christina Frick, Martin Nagler. Silber: Thomas Pfauth. Gold: Manfred Zeller

Württembergische Sportjugend, Ehrennadel Bronze: Hildegard Sekler, Michaela Winter, Jürgen Baumann, Timo Braun, Martin Deeg, Richard Eiberger, Matthias Forner, Stefan Forner, Hubert Forster, Daniel Hänle, Florian Kuhnhaus, Günter Leberle, Harald Münder, Klaus Schenk, Philipp Seuferling. Silber: Nicole Balbach, Katja Dritschler, Silke Kohnle, Klaus Hauber-Franken

Württembergischer Landessportbund, Ehrennadel Bronze: Daniela Baumann, Maria Wagner, Michaela Winter, Fabian Dausch, Richard Graf, Adolf Niedermaier. Silber: Werner Deeg. Gold: Manfred Zeller

Interne Ehrung des SC Unterschneidheim für besondere Verdienste: Nikolaus Bühler, Alexander Balbach, Franz Bühler, Klaus Hormeß, Hermann Geiger