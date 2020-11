Der Gemeinderat Unterschneidheim hat auch einer Änderung der Hauptsatzung zugestimmt. Wegen der Corona-Pandemie musste in die Satzung der neue Paragraf 37a der Gemeindeordnung mit aufgenommen werden. Dieser Paragraf sieht vor, dass notwendige Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Gremiumsmitglieder im Sitzungssaal durchgeführt werden können – vorausgesetzt eine Beratung und Beschlussfassung erfolgt alternativ über eine Videokonferenz. Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte, dass diese neue Regel nur in absoluten Ausnahmesituationen zum Tragen kommen dürfe. „Solange es die Möglichkeit gibt, dass wir uns hier in der Gemeindehalle Zöbingen treffen können, sollten wir dies tun“, sagte er.