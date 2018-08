Die Wallfahrt der Kirchengemeinde Sankt Andreas aus Unterwilflingen nach Raustetten hat Tradition. Dieses Jahr ziehen die Gläubigen aus Unterwilflingen und Umgebung am Sonntag, 9. September, um 7.30 Uhr von der Andreaskirche in Unterwilflingen zum 15. Mal auf Schusters Rappen die rund 7,5 Kilometer lange Strecke zur Kirche Sankt Blasius in Raustetten. Dort wird ab 10.30 Uhr ein feierlicher Gottesdienst gefeiert, der vom Kirchenchor Unterwilflingen musikalisch umrahmt wird.

Der heilige Blasius zählt zu den 14 Nothelfern der katholischen Kirche. Seit dem 11. Jahrhundert wird jedes Jahr am 3. Februar der Blasius Segen erteilt. Bei der Segensformel bittet man um Halsgesundheit und um Bewahrung vor allem Übel. Blasius zählt zu den großen Wohltätern seiner Zeit. Als Arzt hatte er vor seinem Bischofsamt einmal ein Kind vor dem Ersticken bewahrt, in dem er eine Fischgräte aus dessen Hals entfernte. Er ist der Schutzpatron der Ärzte, der Bäcker, Bauarbeiter, Gipser, Maurer, Schneider und der Steinmetze.

Ellwangens Fürstpröpste bauten die Wallfahrtskirche

Man braucht sich nicht zu wundern, dass in Raustetten der Blasius- Tag noch gebührend gefeiert wird. Steht doch hier ein Denkmal und Kleinod des Spätbarocks, die Kirche zu Sankt Blasius. Der Weiler mit den wenigen Familien hätte sich nach dem Dreißigjährigen Krieg wohl keine so prächtige Kirche leisten können. Die Fürstpröpste aus Ellwangen hatten Gefallen daran und bauten diese schöne Kirche im Barockstil auf und verschrieben viele Liegenschaften und Geld zum Erhalt des Denkmals.

Baumeister war der Bruder des Erbauers vom Schönenberg in Ellwangen, Christian Thumb. Um 1700 entstand dann eine kleine Wallfahrt, die aber mit der Säkularisation zunächst wieder in Vergessenheit geriet. Erst im Jahre 2004 ließ die kleine Kirchengemeinde Sankt Andreas aus dem benachbarten Württemberg die Wallfahrt wieder aufleben. Gläubige gehen in diesem Jahr bereits zum 15. Mal von Unterwilflingen nach Raustetten.

Die rund 7,5 Kilometer lange Strecke führt über befestigte Wege. An vier Stationen, mitgestaltet von der Ministranten-Gruppe, werden Stellen aus der Bibel betrachtet und im Fürbittgebet der Sorgen und Nöte der Pilger gedacht.

Der Gottesdienst, begleitet vom Kirchenchor, beginnt in Raustetten um 10.30 Uhr. Anschließend, und das gehört zu einer richtigen Wallfahrt, gibt es die Möglichkeit in den zwei Gasthäusern Waldeck und Jägerblick einzukehren und ein gutes Mittagessen zu sich zu nehmen.

Die Rückkehr zum Heimatdorf Unterwilflingen erfolgt in Fahrgemeinschaften.