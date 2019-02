Unterschneidheimer Solidargemeinschaft Mehrwert freut sich über neuen Bus

Anfang Februar hat die Fahrzeugsegnung des neuen Personenbusses der Unterschneidheimer Solidargemeinschaft Mehrwert stattgefunden.

Die Solidargemeinschaft, die im September 2016 durch den Zusammenschluss der Krankenpflegevereine der acht Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim entstanden ist, betreibt seit zwei Jahren einen kostenfreien ehrenamtlichen Fahrdienst für Personen mit Handicap.

Der Fahrdienst kann in sozialen Angelegenheiten wie Arztbesuch oder Heilbehandlung in Anspruch genommen werden. Aber auch Fahrten zum Einkaufen oder zum Friseur werden von den Mitgliedern gerne in Anspruch genommen. Geplant sind zukünftig Ausflüge in die nähere Umgebung zu Stadtbummel oder kulturellen Angeboten. Auch für Zwecke der Mobilität innerhalb der acht Kirchengemeinden ist der Personenbus einsatzfähig. etwa wenn es um Hol- und Bringdienste zu Seniorennachmittagen oder Gottesdiensten geht, für Fahrten mit Ministranten oder Firmlingen.