Unterschneidheimer Schüler sammeln für den Ellwanger Tafelladen

Die SMV der Sechta-Ries-Schule hat für den Tafelladen in Ellwangen gesammelt. Da es dem Tafelladen vor allem an haltbaren Lebensmitteln und Leckereien fehlt, wurden Dosenwurst, Gummibärchen, Schokolade, Reis und Duschgel von den Schülern in ihren Klassen gesammelt. Das Lehrerkollegium spendete Kaffee bei. Mit diesem kleinen Beitrag wollen die Schülerinnen und Schüler Bedürftigen helfen. Foto: Sechta-Ries-Schule