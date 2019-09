Um das 70-jährige Jubiläum gebührend zu feiern, haben sich die Verantwortlichen des SC Unterschneidheim etwas Besonderes ausgedacht: einen Familien-Sporttag.

Um 10 Uhr fiel der Startschuss für den zehn Kilometer langen Sparkassenlauf. Auf der anspruchsvollen Strecke setzte sich bei den Frauen Caroline Rettenmeyer (47:10) vor Tina Hönle (48:08) und Sabrina Joas (50:37) durch. Bei den Männern gewann Günther Thorwart (43:10) vor Günter Leberle und Jochen Neubauer (46:05) sowie Patrick Bosch (47:38).

Bei den anderen Stationen stand meist der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Während man sich beim Tischtennis oder Inlineskating ausprobieren konnte, betrat man beim Fussball-Billard, Rope-Skipping oder Drums-Alive sportliches Neuland. Rope-Skipping werden die meisten aus ihrer Kindheit noch als Seilhüpfen kennen, doch erfordert dies in Kombination mit anderen Sportlern und einem einzigen großen Seil viel Konzentration und Koordination. Als Fitness- und Gehirntraining war Drums Alive beschrieben – und die Koordination der Musik-Fitness-Übung brachte manchen Teilnehmer an den Rande der Verzweiflung – aber auch viel Spaß für alle. Gemütlicher ging es beim Fitness- und beim Circle-Dance, der Vater-Kind Turnstunde, dem Functional-Fitness-Zirkel und der Familien Rally durch Unterschneidheim zu.

„Ich möchte die Möglichkeit nutzen, um mich beim FC Röhlingen, der SG Schrezheim und dem Ski-Club Eigenzell sowie unseren Übungsleitern und Helfern bedanken. Ohne deren Einsatz wäre der Tag nicht möglich gewesen“, sagte Fabian Joas, der gemeinsam mit Johannes Hald und Daniela Baumann das Vorstandsteam bildet. „Mit dem Sporttag wollten wir den Sport in den Mittelpunkt stellen einen passenden Rahmen für den Fest- und Ehrungsakt schaffen.“