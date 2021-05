Unterschneidheimer Christen hissen die Regenbogenfahne

Unter dem Motto #liebegewinnt fanden deutschlandweit Segensgottesdienste für Liebende statt. Auch in Unterschneidheim wurde ein solcher Gottesdienst gefeiert. Die Seelsorgeeinheit schloss hier ausdrücklich niemanden aus, wie sie aktuell mitteilt.

Organisiert wurde der Gottesdienst von einem bunten Team, in dem Mitglieder der Jugendgruppe „OASE18“, der Firmvorbereitung und der Kirchengemeinderäte in den unterschiedlichen Teilorten vertreten waren. Im Zentrum des Gottesdienstes stand die Offenheit gegenüber der Vielfalt von Lebensentwürfen und Liebesgeschichten auch mit Gottes Segen. Dazu passte es gut, dass der Gottesdienst am Gedenktag des Noah stattfand, der in der Bibel als Stammvater aller Völker gilt.

Pfarrer Francesco Antonelli sagte, in dieser Zeit seien viele Menschen auf der Suche nach dem, was der religiöse Mensch „Gott“ nenne. Gott wolle Heil und Zukunft für alle Menschen und schenke der Welt und den Menschen seinen Segen. Dieser Segen Gottes sei bedingungslos. Und weil jeder Mensch Gott bedingungslos braucht, wurden im Gottesdienst alle Teilnehmer gesegnet, egal mit welcher Lebens- oder Liebesgeschichte.

Am Ende des Gottesdienstes wurde wieder die Geschichte Noahs aufgegriffen. Gott ließ einen Regenbogen erscheinen, der das Zeichen des ewigen Bundes zwischen ihm und allen Lebewesen zeigt. Um dieses Zeichen zu nutzen, wurde eine Regenbogenfahne vor der Kirche in Unterschneidheim gehisst. Weitere Regenbogenfahnen wurden an die Vertreter der Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit verteilt und wehen seitdem auch in Zöbingen, Zipplingen, Geislingen, Nordhausen und Unterwilflingen.