Unterschneidheim will neues Baugebiet ausweisen

Der Unterschneidheimer Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Ausweisung weiterer Bauplätze befasst. Östlich des bereits in Planung befindlichen Bebauungsplans „Maurerin II“ sollen in einem neuen Baugebiet („Maurerin III“) weitere zehn Neubauplätze entstehen.

Da in der Gemeinde Unterschneidheim derzeit nur noch sehr wenige freie Baugrundstücke zur Verfügung stehen und das Abwandern von bauwilligen Bürgern, insbesondere der jüngeren Generation, unbedingt verhindert werden soll, wird bereits an der Ausweisung eines weiteren Baugebiets gefeilt.

Ziel dieser Überlegung sei, so Bürgermeister Nikolaus Ebert, die Aufstellung des Bebauungsplans „Maurerin III“, in unmittelbarer östlicher Nachbarschaft des bereits in Planung befindlichen Bebauungsplans „Maurerin II“. Hier sei Platz für zehn neue Bauplätze. Noch seien diese Flächen aber nicht vollständig im Besitz der Gemeinde, erklärte Ebert. Aber die Planung für den Bebauungsplanentwurf erfolge rechtzeitig, ebenso wie eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Dazu werde es am Montag, 2. Juli, um 18.30 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung im großen Sitzungssaal des Rathauses Unterschneidheim geben.

Auch Unterschneidheim blüht auf

In der Sitzung wurde noch gelobt, dass auch die Gemeinde gegen das Insektensterben vorgehen möchte und dazu zwei Flächen mit einer bunten Mischung aus Blumen bepflanzt hat, zum einen nördlich des Rathauses und zum anderen auf einer Fläche östlich des Feuerwehrheims in der Nachbarschaft der Sechta-Ries-Schule.