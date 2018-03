Unterschneidheim treibt den Breitbandausbau voran

Die Gemeinde Unterschneidheim forciert den Ausbau des schnellen Internets. In der jüngsten Sitzung ist die Verlegung von Kabelschutzrohren für den Breitbandausbau auf den Weg gebracht worden. Nutznießer sind das Gewerbegebiet „Geißenspan“ in Unterschneidheim sowie die Gebiete der Kirchstraße und der Heidhöfe in Zöbingen.Die Gemeinde Unterschneidheim hat dazu Förderanträge für die Verlegung von Kabelschutzrohren beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart gestellt. Gleichzeitig wurden beim günstigsten Anbieter, der Firma BayWa AG aus Nördlingen, Leerohre zu einem Angebotspreis von knapp 16 000 Euro bestellt.