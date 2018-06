Unterschneidheim stellt sich der Zukunft

Die Gemeinde Unterschneidheim will allen Bürgern schnelles Internet zur Verfügung stellen. In der Turnhalle Zipplingen wrude über die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses und den Anschluss an eine Fernwärmeversorgung informiert.

Eine leistungsfähige Kommunikations-Infrastruktur sei ein wesentlicher Standortfaktor für die Wirtschaft und für alle Bürgerinnen und Bürger, sagte Ortsbaumeister Eugen Lechner . „Gerade bei uns im ländlichen Raum muss der Arbeits- und Lebensraum attraktiv bleiben. Ein schneller Internetzugang ist nicht nur Voraussetzung zur Sicherung und Neuansiedlung von Unternehmen. Er ist auch ein Stück Lebensqualität“, sagte Lechner. Derzeit hätten die Bürger in Zipplingen schon einen Internetzugang mit bis zu 50 Mbits. In fünf bis zehn Jahren sollte jeder einen Glasfaseranschluss im Haus haben und damit Zugriff auf eine weitaus höhere Bandbreite, die allen medialen Anforderungen gerecht werde.

Gemeinde nimmt viel Geld in die Hand

Die Ortschaften Nordhausen, Geislingen, Unterwilflingen, Zipplingen, Zöbingen und Walxheim sind auf dem neuesten Stand. Soll heißen, dass sie bis zu den Verteilerschränken der Telekom mit Glasfaser erschlossen ist. Von dort geht’s auf herkömmlichem Kupferkabel weiter bis an die Häuser. Wössingen und Sechtenhausen haben über LTE von Baldern und dem Masten in Wössingen einen vernünftigen Anschluss.

Aber die Gemeinde Unterschneidheim will mehr. Mit Netcom BW soll das Breitbandangebot ausgebaut werden. Dafür nimmt die Verwaltung eine Menge Geld in die Hand. Wo immer es möglich ist, werden Leerrohre fürs Glasfasernetz verlegt.

Michael Preiß von Netcom sagte, seine Firma habe in Baden Württemberg ein knapp 1000 Kilometer langes Netz. Daran könnten Gemeinden wie Unterschneidheim und deren Teilorte anzudocken. Preis lobte empfahl, auch weiter Leerrohre zu verlegen, sobald dies durch Tiefbauarbeiten möglich ist.

Da bietet sich die Fernwärmeversorgung durch die Firmen Martin Schneider und Dominik Hahn förmlich an. Diese werden die Haushalte, so gewünscht, mit Biowärme versorgen. Durch die Zuleitungen an die einzelnen Haushalte hat die Gemeinde die Möglichkeit, Leerrohre für die Breitbandversorgung zu verlegen. Dies soll auch geschehen. „Auf Dauer kommen wir um Glasfaser in der Breitbandversorgung nicht herum“, prognostizierte Bürgermeister Nikolaus Ebert. „Springen Sie jetzt auf den Zug auf, dann sind Sie für die Zukunft gerüstet“, empfahl er.

Wer in Zipplingen mit Fernwärme versorgt wird, hat es einfach. Denn in diesem Zuge kostet die Versorgung mit Breitband einen Pauschalbetrag von 210 Euro für die Glasfaserversorgung. Dazu kommen zehn Euro pro laufenden Meter von der Straße bis ans Haus. Informationen zu Anschluss- und laufenden Kosten eines Glasfaseranschlusses gibt es im Internet unter www.netcom-bw.de (afi)