In Unterschneidheim werden die Bauplätze knapp. Jetzt soll ein neues Baugebiet „Unterschneidheim Ost“ mit seinem 4,7 Hektar Fläche ausgewiesen werden. Dazu wird ein Umlegungsverfahren nötig. Das ist Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gewesen.

Martina Uhl vom Bauamt erläuterte den Gemeinderäten die genaue Verfahrensweise und die Hintergründe. Die Öffentlichkeit soll in einer Veranstaltung am Montag, 11. Februar, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Unterschneidheim in der Badgasse informiert werden. Wie Uhl ausführte, sollen in dem neuen Plangebiet „Unterschneidheim Ost“ Einzelhäuser, Doppelhäuser und auch Mehrfamilienhäuser zugelassen werden. Damit komme die Gemeinde Unterschneidheim der politisch geforderten innerörtlichen Nachverdichtung nach.

Das neue Baugebiet soll am östlichen Ortsrand von Unterschneidheim ausgewiesen werden. Es grenzt im Westen inmittelbar an ein bestehendes Wohngebiet an. Nördlich des Plangebiets verläuft in einem Grünzug der „Wallensulzgraben“, an den sich nördlich ebenfalls ein bestehendes Wohngebiet anschließt. Im Süden begrenzt die Kreisstraße 3209 das Plangebiet. Im Osten befinden sich ausgedehnte, intensiv genutzte Acker- und Wiesenflächen.

Im Zusammenhang mit dem neuen Plangebiet muss laut Uhl erstmals in Unterschneidheim ein Umlegungsausschuss ins Leben gerufen werden. Denn: Zur Erschließung des Gebiets „Unterschneidheim Ost“ müssten bebaute und unbebaute Grundstücke durch eine sogenannte Umlegung (ähnlich wie bei Flurbereinigung) in der Weise neu geordnet werden, damit baureife Grundstücke entstehen können.

Ebert: Für alle soll eine „gute Lösung gefunden werden

Wobei es den jeweiligen Eigentümern freigestellt sei, ob sie ihre Grundstücke selber nutzen oder verkaufen. Behalten die Eigentümer die Flächen, müssen sie die Erschließungskosten für ihre Grundstück allerdings selber tragen.

Bürgermeister Nikolaus Ebert hob hervor, dass man bemüht sei, eine „gute Lösung für alle“ zu finden. Davon ganz abgesehen, befände sich ein Großteil der betroffenen Flächen ohnehin schon im Besitz der Gemeinde.

Der neue Umlegungsausschuss wird sich übrigens nicht nur mit dem neuen Baugebiet „Unterschneidheim Ost“ befassen. Auch bei dem Projekt städtebaulichen Erneuerung „Neue Mitte Unterschneidheim“ werden die Ausschussmitglieder gefordert sein. Auch hier muss sich der Umlegungsausschuss um die Zusammenlegung geeigneter Flächen kümmern, um bauliche Veränderungen möglich zu machen. Unter anderem ist vorgesehen, weitere Teilflächen in das Erneuerungsgebiet aufzunehmen. In diesem Zuge sollen zum Beispiel die derzeit noch in der alten Schule untergebrachten Vereine in das noch zu sanierende und umzubauende Untergeschoss der Sporthalle umgesiedelt werden. Danach kann die alte Schule dann städtebaulich aufgewertet und zum Beispiel für Wohnzwecke verwendet werden.