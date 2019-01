Unterschneidheim investiert und macht Schulden

In der ersten Unterschneidheimer Gemeinderatssitzung im neuen Jahr hat die Beratung und der Beschluss des Haushaltsplans 2019 breiten Raum eingenommen. Der neue Haushalt erreicht mit einem Volumen von 18,1 Millionen Euro ein neues Rekordhoch. Kämmerer Jürgen Gunst erläuterte den Räten am Montag das komplexe Zahlenwerk.

In Unterschneidheim wird weiter kräftig investiert. Schon im Jahr 2018 hatte die Gemeinde die Hände nicht in den Schoß gelegt und zahlreiche große Projekte, wie die Sanierung der Zöbinger Halle samt des angeschlossenen Kindergartens, umgesetzt. Und genau so wird es auch im neuen Jahr weitergehen.

In die Sechta-Ries-Schule fließen Millionen

Zahlreiche kostenintensive Vorhaben stehen wieder auf der Agenda.

So etwa die Sechta-Ries-Schule, wo in den Brandschutz und die Dachsanierung in diesem Jahr nochmals rund 1,5 Millionen Euro fließen werden. 2018 hatte die Gemeinde dafür bereits 300 000 Euro in die Hand genommen.

Für die Erweiterung der Lehrerzimmer und den Einbau eines neuen Aufzugs werden in diesem Jahr zudem 300 000 Euro investiert. 2020 fließen dafür nochmals 750 000 Euro.

Ein weiterer großer Brocken ist der Umbau der Halle in Unterschneidheim. 200 000 Euro werden dafür in diesem Jahr in die Hand genommen, 2020 werden weitere 500 000 Euro investiert.

Die neue Abwasserentsorgung verschlingt ebenfalls viel Geld. Im Haushaltsplan 2019 sind rund 1,6 Millionen für ein Regenüberlaufbecken Geislingen samt Freispiegelkanal und Ausbau der Sammelkläranlage Unterwilflingen eingestellt.

Die weitere Breitbanderschließung schlägt in diesem Jahr in Unterschneidheim mit rund 283 000 Euro zu Buche.

Für Erschließungen neuer Baugebiete werden in Unterschneidheim, Zipplingen und Zöbingen 931 000 Euro investiert, für den erforderlichen Grunderwerb sind 240 000 Euro im neuen Haushalt eingestellt.

Dazu gesellen sich noch zahlreiche kleinere Haushaltsposten. Wie etwa die Kosten für die neue digitale Alarmierung der Feuerwehr, die sich auf rund 41 000 Euro belaufen werden.

Oder auch der Abbruch des altes Rathauses Walxheim: 30 000 Euro sind dafür im Haushalt 2019 bereit gestellt.

Ebenfalls 30 000 Euro stehen für das geplante neue Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Um dies alles bewerkstelligen zu können, müssen weitere Schulden gemacht werden, erkläre Kämmerer Jürgen Gunst den Räten. Das sei bei den derzeit sehr niedrigen Zinsen allerdings vertretbar.

Der Schuldenstand der Gemeinde Unterschneidheim werde sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 300 000 Euro erhöhen. Er wird zum 31. Dezember 2019 rund 3,3 Millionen Euro betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 702 Euro entspricht. „Im Vergleich zu anderen Kommunen stellt das aber immer noch einen sehr guten Wert dar“, befand der Unterschneidheimer Kämmerer.

Auch nach 2019 wird viel Geld in die Hand genommen

Auch nach 2019 könne man sich in Unterschneidheim nicht ausruhen, kündigte Gunst an. Dann nämlich stehe der Neubau des Rathauses auf dem Programm, der für die Gemeinde eine große Herausforderung sei und insgesamt rund 4,2 Millionen Euro kosten wird. 2020 werde man dafür die ersten 1,6 Millionen Euro im Haushalt einstellen müssen.

Auch der Breitbandausbau werde die Gemeinde weiter belasten. Zwischen 2020 bis 2022 müssten dafür rund 774 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Teuer werde auch die neue Abwasserentsorgung in Wössingen mit rund 650 000 Euro.

Am Ende gab der Gemeinderat für den Haushalt 2019 einstimmig grünes Licht.