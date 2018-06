Im Schnelldurchlauf hat Bürgermeister Nikolaus Ebert die jüngste Gemeinderatssitzung in Unterschneidheim über die Bühne gebracht. Schwerpunkte waren die Bauarbeiten in Unterwilflingen, der Schlussbericht zu den Tiefbauarbeiten in Wössingen sowie Informationen zum Breitbandausbau.

Ebert ging auf die Baumaßnahmen in Unterwilflingen ein. Dort hatte es eine Bürgerversammlung gegeben (wir haben berichtet). Demnach verlegt die EnBW ODR die Stromleitungen in der Hauptstraße, am Schusterbuck, in der Südbergstraße, Röth, Am Riebach und im Riedweg in die Erde. Die Gemeinde saniert gleichzeitig die Abwasserkanäle und verlegt Leerrohre für Glasfaserkabel, um den 330 Einwohner zählenden Teilort fit für die Zukunft zu machen. Das alles kostet rund 300000 Euro inklusive der Straßenbauarbeiten.

Im Haushalt waren dafür 90000 Euro eingestellt. Das reicht bei weitem nicht, und so machte Bürgermeister Ebert den Vorschlag, die 90000 Euro in die Sanierung des Kanals zu investieren. Mit der Straßensanierung müsse bis 2016 gewartet werden.

Der Schlussbericht zu den Tiefbauarbeiten in Wössingen, bei dem die Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen Schwerpunkt waren, machte deutlich, dass die geplanten Investitionskosten von rund 197580 Euro nicht gehalten werden konnten. Sie wurden um rund 25500 Euro überschritten. Das lag an zusätzlichen Straßenbauarbeiten, die dort nach Absprache vorgenommen worden waren.

Der Breitbandausbau hat in Unterschneidheim ein großes Gewicht. Ebert informierte die Gemeinderäte über den so genannten Masterplan des Ostalbkreises. Daran will sich die Gemeinde anhängen. Soll heißen, sie will schnellstmöglich Leerrohre verlegen, um so für die Zukunft der Glasfasertechnik gerüstet zu sein. Solche Rohre liegen schon in der Gaisgasse, der Mörikestraße, Goethestraße, Uhlandstraße, Schillerstraße und Walxheimer Straße. Demnächst folgt die Tannhäuser Straße.

Im laufenden Jahr seien, so Ebert, bereits 2000 Meter verlegt worden. Auch die Sechta-Ries-Schule und das derzeit entstehende Seniorenheim „Am Sonnengarten“ sollen Glasfaser bekommen. „Dies ist für die älteren Mitmenschen oft das einzige Fenster nach draußen“, sagte der Bürgermeister.