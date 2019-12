Mit einer Überraschung und fast druckfrischen Plänen hat Bürgermeister Nikolaus Ebert in der letzten Sitzung des Unterschneidheimer Ortschaftsrates aufgewartet. Sie fand in den Räumen des ehemaligen Gasthauses Zum Kreuz statt, das jetzt unter dem Namen „Platzwirt“ geführt wird. Ebert stellte nämlich die Pläne für die Neugestaltung der Fläche zwischen dem Schlösse (Rathaus), dem Wirtshaus Platzwirt und der Bopfinger Bank und dem Gänsebrunnen nach dem Abriss des Gebäudes mit dem Sitzungssaal des Gemeinde- und Ortschaftsrates vor.

Ebert teilte mit, dass der jetzt neu zu gestaltende Bereich rund um das Wirtshaus bewusst in das Sanierungsgebiet „Neue Mitte“ einbezogen wurde und dadurch auch zuschussfähig wird. Die planerischen Überlegungen zum Rathausneubau – sie wurden europaweit ausgeschrieben - laufen auf Hochtouren. Am 10. Januar 2020 werden die ersten rund 20 Pläne vorgestellt, von denen fünf in die engere Wahl kommen. Im Zeitraum März/April 2020 werden die Preisträger ermittelt.

Der alte Sitzungssaal wird im ersten Halbjahr 2020 abgerissen. Damit entstehen sowohl neue Parkplätze als auch eine freie Sicht auf das Schlössle. Zwei bisher dort stehende Bäume sollen erhalten bleiben. Der bisherige Standort für die erzgebirgische Weihnachtspyramide wird in Richtung Brückenaufgang zum Schlössle verlegt. Die bisherige östlich vom Platzwirt bestehende Bushaltestelle wird circa 50 Meter Richtung Südwest verlegt, erhält ein Kassler Hochbord und steht dann genau gegenüber der Haltestelle auf der Nordseite der Badstraße, die ein neues Wartehäuschen erhält.

Durch diese Verlagerung der bisherigen Bushaltestelle nach Westen entsteht für den Platzwirt die Chance, dort einen Biergarten anzulegen, in dem auch ein neuer Kastanienbaum als Schattenspender gesetzt werden soll. Die Kastanienbäume beim Gänsebrunnen bleiben erhalten, ein mobiler Fahrradständer soll ebenso errichtet werden wie eine Ladestation für E-Bikes. Vorgesehen ist, bis eventuell 2021 die Fläche der Wagnerstraße zwischen Wirtschaft und Bank wie auch die Fläche vor der Bank bis rauf zur Badstraße zu bepflastern, aber dies hänge von den Kosten ab. Die Bopfinger Bank Sechta-Ries ist in die Pläne eingeweiht. Der Gemeinderat wird am 27. Januar 2020 über die neuen Gestaltungspläne beraten und der Ortschaftsrat Unterschneidheim bereits in seiner ersten Sitzung am 16. Januar.

Zu Beginn der Sitzung hatte Ortsvorsteher Stefan Hönle bereits die Abrechnung des Ortschaftskontos, das von seinem Stellvertreter Michael Schimmele und Margit Gloning überprüft wurde, vorgestellt. Der Rat gab einstimmig grünes Licht. Stefan Hönle betonte in seinem Rückblick, dass trotz der Vergiftung des politischen Klimas und der Spaltung der Gesellschaft – siehe Großbritannien – das vergangene Jahr 2019 kommunal gesehen wieder ein gutes Jahr gewesen sei. Bezüglich der vielen bereits abgeschlossenen und neu begonnenen Baumaßnahmen in der Gesamtgemeinde zitierte Hönle den Bürgermeister mit den Worten „Ganz Unterschneidheim ist eine Baustelle“ und gratulierte der Familie Eiberger-Fuchs vom Platzwirt zu den umfangreichen Baumaßnahmen, die in Kürze abgeschlossen werden.

Auch das neue Vereinsheim bei der Gemeindehalle ist so weit fortgeschritten, dass im Sommer oder Herbst 2020 der Umzug vom Alten Schulhaus stattfinden kann. Die Kreissparkasse plane im kommenden Jahr einen Neubau an der Nordhäuser Straße schräg gegenüber der Apotheke. Stefan Hönle dankte sowohl Bürgermeister Ebert als auch der Verwaltung und dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit. Nikolaus Ebert dankte seinerseits dem Ortsvorsteher und Ortschaftsrat für deren Engagement, betonte aber auch, dass der Staat Finanzierungsmöglichkeiten biete und die Gemeinde Unterschneidheim gewisse Leuchtturmprojekte in Angriff genommen habe.