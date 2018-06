Ungeduldige Landwirte können nach Baustopp bald weiterarbeiten

Ein Landwirt aus Unterschneidheim will anbauen. Zum einen an die bereits bestehende Maschinenhalle. Zum anderen sollen ein Getreidesilo und ein Geräte-Abstellraum entstehen. Bereits im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten – die Ellwanger Kreisbaumeisterstelle stoppte den Bau. Der Gemeinderat Unterschneidheim stimmte dem Bau des Landwirts in der jüngsten Sitzung zu.

Laut Sitzungsunterlagen habe alle beteiligten Behörden mittlerweile dem Bau zugestimmt. Laut Bürgermeister Nikolaus Ebert sei wichtig, dass in den geplanten Neubauten keinerlei Emissionen entstehen. „Dort wird es keine Tierhaltung und auch keine Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen geben“, so Ebert. Das sei auch Bedingung, damit die Arbeiten fortgesetzt werden können.

Genehmigung nicht abgewartet

Der Baustopp wurde im vergangenen Herbst verhängt, weil das Ehepaar zwar einen Antrag gestellt, die Genehmigung aber nicht abgewartet und sofort mit den Arbeiten begonnen hatte, berichtet die Pressesprecherin des Landratsamts Aalen, Susanne Dietterle, auf Nachfrage. „Wenn jetzt der Gemeinderat in Unterschneidheim dem Bau zugestimmt hat, und bei uns alle Stellungnahmen vorliegen, dann erteilen wir die Genehmigung und auch die Freigabe“, sagt sie. Diese müssten aber zwingend beide vorliegen, damit es weitergehen kann.

Eigentlich eine Bußgeldstrafe

Ob es in diesem konkreten Fall eine Strafe für die ungeduldigen Landwirte gab, weiß die Pressesprecherin nicht. „An und für sich ist das aber ein Bußgeldtatbestand“, so Dietterle. Einen Abriss der bereits angefangenen Bauarbeiten haben die Eheleute wohl nicht zu befürchten. Doch das kann ungeduldigen Bauherren durchaus passieren.

„Wenn ohne Genehmigung gebaut wird, wird der Bau eingestellt und geprüft, ob es überhaupt genehmigungsfähig ist“, sagt Dietterle. Wenn das nicht der Fall ist, wird abgerissen.