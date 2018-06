Bei einem Unfall auf der L2221 zischen Unterschneidheim und Sechtenhausen sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ereignet.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 22-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von Unterschneidheim in Richtung Sechtenhausen unterwegs. Der Mann gab an, dass ihm in einer Linkskurve ein unbekannter weißer Transporter entgegengekommen sei, der sich zum Teil auf seiner Fahrspur befunden habe. Der22-Jährige habe deshalb nach rechts auf das Bankett ausweichen müssen.

Anschließend lenkte er gegen und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem anderen Auto zusammenstieß, das von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Sowohl der 22-Jährige als auch der 33-Jährige und dessen 25 und 32 Jahre alte Mitfahrer wurden verletzt, teils schwer. Alle vier Unfallopfer wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro beziffert.