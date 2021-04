Unfall beim Überholen

Eine junge Autofahrerin in einer Kolonne hat am Donnerstag auf der L 1060 zum Überholen angesetzt, obwohl hinter ihr ein Autofahrer bereits am Überholen war. Das ist nicht gut ausgegangen.

Die zwei Autofahrer waren gegen 8.15 Uhr innerhalb einer Fahrzeugkolonne auf der L 1060 von Zöbingen kommend in Richtung Röhlingen unterwegs. Als der eine, ein 24-jähriger Autofahrer, den Wagen vor ihm überholen wollte, scherte dessen 19-jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. So kam es zur Kollision. Während der junge Mann mit seinem Fahrzeug einen nahegelegenen Parkplatz ansteuerte, setzte die Verursacherin zunächst ihre Fahrt fort und kehrte nach dem Wenden zur Unfallstelle zurück. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.