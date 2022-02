Unbekannte attackieren Jugendliche mit Pfefferspray

Am Samstag haben sich mehrere junge Leute in einer Hütte getroffen, die an einem Feldweg im Weidenfeldle steht.

Gegen 3.30 Uhr hielten sich zwei 18-Jährige vor der Hütte auf, als – ihren Angaben zufolge – ein grauer VW-Bus mit Fürther Kennzeichen angefahren kam, drei Personen ausstiegen und die beiden Jugendlichen mit Pfefferspray besprühten. Ein Zeuge hörte die Sprühgeräusche, konnte zu den Personen jedoch keine Angaben machen. Die beiden 18-Jährigen wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Das Polizeirevier Ellwangen hat Ermittlungen aufgenommen.