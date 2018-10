Der Bezirkschor „Omnibus“ des evangelischen Dekanats Aalen hat am vergangenen Sonntag in der gut besetzten evangelischen Kirche Sankt-Erhardt ein großartiges Konzert gegeben, für das es am Ende verdientermaßen stehenden Beifall gab. Der von Matthias Wolf geleitete und und am E-Piano perfekt begleitete Chor Omnibus bot in rund 90 Minuten nicht nur Musik vom Feinsten, sondern auch jede Menge besinnlicher Momente.

Eröffnet wurde das Konzert in Walxheim mit dem Lied „Halte uns fest“. Als Solisten glänzten hier Astrid und Uschi Leberle gemeinsam mit Liesel Schäferling.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Es folgten viele perfekt einstudierte und vorgetragene Titel, wie „You will never run on me“, „Neuer Tag, neues Glück“ oder auch „Ein neues Herz“. Das Publikum war aufgefordert, mitzusingen.

Matthias Wolf stellte dann mit einem leidenschaftlich vorgetragenen Ausschnitt aus „Phantom der Oper“ unter Beweis, wie gut er sein Instrument beherrscht. Mit einer fantastisch und mit Leidenschaft vorgetragenen Eigenkomposition leitete der musikalische Leiter des Chores danach zum Auftritt des Solisten Michael Strauß über, der gemeinsam mit vier weiteren Sängern den Welthit „Sound of Silence“ des Duos Simon & Garfunkel intonierte. Eine Vorstellung, die wirklich unter die Haut ging. Gleiches galt aber auch für weitere Darbietungen. Etwa der Sopranistin Liesel Schäferling beim Lied „We stand united“ oder bei Anette Reicherts Vortrag von „Mighty wind“.

Das Gastspiel in Walxheim wurde von den Akteuren auch dazu genutzt, das in Heidenheim geplante Projekt eines Hospizes der Stiftung Haus Lindenhof vorzustellen und dafür um Unterstützung zu bitten. Georg Peyk übernahm die Präsentation dieses Projekts.

Erwin Thum stellte dem Publikum indes den Chor Omnibus näher vor, der dem evangelischen Bezirk Aalen direkt untersteht.

Für den krönenden Abschluss sorgte Liesel Schäferling. Sie sang „Any dream will do – Manche Träume werden wahr“ und nach lang anhaltendem stehenden Beifall für diesen Auftritt gab Matthias Wolf mit „I am with you“ auch noch eine fantastische Zugabe.