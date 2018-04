Stefan Vollmer leitet Sechta-Ries-Schule

Stefan Vollmer (Foto: Benedikt Kurz), bisher Realschulrektor an der Realschule Bopfingen, ist ab sofort Rektor der Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim. Das teilt das Staatliche Schulamt Göppingen mit.

Vollmer hat das Mörike-Gymnasium in Ludwigsburg besucht und an der dortigen Pädagogischen Hochschule die Fächer Deutsch, Biologie und evangelische Theologie studiert. Er war unter anderem in Stuttgart-Zuffenhausen und Schwäbisch Gmünd sowie bereits an der Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim tätig. Nach dreijähriger Tätigkeit in der Schulaufsicht in den ehemaligen Schulamtsbezirken Schwäbisch Gmünd und Heidenheim übernahm er die Rektorenstelle an der Realschule Bopfingen, die er mehr als elf Jahre bekleidete. Zu seiner Tätigkeit als Klassen- und Fachlehrer bewältigte Stefan Vollmer stets regionale und überregionale Zusatzaufgaben. Er war auch Mentor für das Seminar für Didaktik und Lehrerbildung.