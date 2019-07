Der Ortschaftsrat Unterwilflingen hat im Dorfgemeinschaftshaus den Übergang von der alten zur neuen Legislaturperiode geschafft. Für die beiden neu gewählten Mitglieder Josef Wallisch junior und Daniela Grimm gab es keine Hinderungsgründe, ihr Amt anzutreten.

Bürgermeister Nikolaus Ebert lobte die vier Ortschaftsräte, die vom Gemeindetag Baden-Württemberg für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement gewürdigt wurden und eine Ehrenurkunde erhielten. Benedikt Rauwolf, seit zehn Jahren stellvertretender Ortsvorsteher, ist seit 20 Jahren im Unterwilflinger Ortschaftsrat und damit dienstältester Rat im Gremium. Ortsvorsteher Stefan Joas, Thomas Mayer und Thomas Stark wurden für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sie hätten viel dazu beigetragen, dass der Ortsteil Unterwilflingen von der Struktur her sehr gute Verhältnisse vorweisen könne.

Ortsvorsteher Joas ließ die vergangenen fünf Jahre Revue passieren. Dabei standen der Ausbau der Südbergstraße, die Erneuerung des Dorfplatzes, der Ausbau des Breitbandnetzes, das jährliche Dorffest und die Beherbergung des Kindergartens Zöbingen im Unterwilflinger Dorfgemeinschaftshaus für rund zehn Monate während der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Zöbingen im Mittelpunkt. Es habe zwar hier gewisse Einschränkungen für den Ortsteil gegeben, aber diese Unterbringung sei sehr gut gemeistert worden. Es gab ein dickes Lob für die gute Zusammenarbeit.

„Wir nutzen das Dorfhaus, und alle Vereine im Ort machen mit“, meinte Stefan Joas. Sein Dank galt abschließend Thomas Mayer, der zehn Jahre lang die Mäharbeiten entlang des Riedbachs und auf dem Dorfplatz übernahm, und Christine Grimmeißen, die fünf Jahre im Ortschaftsrat mitwirkte. Beide wurden von Bürgermeister Nikolaus Ebert aus dem Rat verabschiedet, der ihnen für ihren Einsatz mit den Worten dankte: „Ich geb‘ die beiden Räte ungern her.“

Ebert erinnerte in seinem Rückblick an die guten Diskussionsthemen im Ortschaftsrat und an die gute Infrastruktur, denn vieles im Ort wurde gebaut und erneuert. Er dankte den Räten, die jedes Jahr die Kanalschächte überprüften und danach von den Ortschaftsrätinnen Christine Meyer in Oberwilflingen und Christine Grimmeißen in Unterwilflingen mit Speis und Trank versorgt wurden.

Bürgermeister Ebert verpflichtete danach die neu gewählten Mitglieder Josef Wallisch junior und Daniela Grimm per Handschlag. Es folgte die Wahl des Ortsvorstehers, bei der Stefan Joas bei offener Abstimmung einstimmig im Amt bestätigt wurde. Auch sein seit zehn Jahren amtierender Stellvertreter Benedikt Wolf erhielt für weitere fünf Jahre einstimmig das Vertrauen. Stefan Joas dankte und lud zu einem gemeinsamen Essen im Dorfgemeinschaftshaus ein.