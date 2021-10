Starkes Interesse am VdK-Frühstück Unterschneidheim

Nach langer Zwangspause hat der VdK-Ortsverband Unterschneidheim seine Mitglieder und die gesamte Einwohnerschaft zu seinem VdK-Frühstück ins Sozialzentrum Unterschneidheim eingeladen. Mit Martin Lauer von der HypoVereinsbank stand ein hervorragender Referent zur Verfügung. Dieser verstand es, in einer Mediapräsentation das wichtige Thema Vermögensnachfolge unterhaltsam und informativ den interessierten Zuhörern darzustellen. Immer wieder führte er Beispiele aus dem Alltag an, um so das deutsche Erbrecht, Testamenterstellung, Erbschaftssteuerrecht, Vollmachten, Verfügungen, Bestattungsvorsorge und dergleichen zu erläutern. Die hohe Zahl der Besucher zeigte, dass damit ein äußerst interessantes Thema zur Diskussion stand. Foto: VdK