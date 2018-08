Nur lachende Gesichter hat es am Montag beim Spatenstich für das neue Fünffamilienhaus in Unterschneidheim, Wallensulz, gegeben. Bis Ende 2019 soll das moderne Wohngebäude bezugsfertig sein. Der Investor, die Bopfinger Bank Sechta Ries, erschließt damit das schon in der Generalversammlung im Juni angekündigte neue Geschäftsfeld Immobilien.

Der Vorstand der Bopfinger Bank, Franz Zekl, sagte in seinem Grußwort am Montag: „Wir gehen hier neue Wege“, und er freute sich, dass die Bank bei der Bauplatzsuche „vortrefflich“ von der Gemeindeverwaltung unterstützt worden sei. „Wir investieren hier rund 1,3 Millionen Euro. Denn wir wollen außer finanziellen Dienstleistungen unseren Kunden auch Wohnraum zur Verfügung stellen. Das entspricht unserem genossenschaftlichen Gedanken“, erklärte er beim Spatenstich.

Bürgermeisters Nikolaus Ebert hob indes die tolle Wohnlage heraus. „Wer hier einzieht, lebt in in einer gesunden Infrastruktur. Die Menschen können einkaufen, sind nahe bei der Schule.“

Ein Pfund, das für Familien mit Kindern sicherlich schwer wiegt. Aber nicht nur Familien, sondern auch älteren Menschen sind in dem neu zu bauenden Gebäude gut aufgehoben. Denn es wird barrierefrei sein und über einen Aufzug verfügen. Gleichzeitig käme der Bau des Mehrfamilienhauses dem Wunsch einer innerörtlichen Nachverdichtung nach, unterstrich Ebert und man wirke zugleich dem Mangel an Wohnraum in Unterschneidheim entgegen. Ebert bezeichnete die Zusammenarbeit der Gemeinde mit der Bopfinger Bank Sechta Ries als eine „echte Win-win-Situation“.

Architekt Axel Schmid erklärte die baulichen Detail. Das Gebäude umfasse fünf Wohnungen: vier Wohnungen mit je 80 Quadratmeter Fläche und als Sahnehäubchen, eine Penthousewohnung, mit einer Wohnfläche von 110 Quadratmetern. Die Wohnfläche insgesamt betrage 430 Quadratmeter. Weiterhin entstehen am Gebäude fünf Garagen sowie auf Wunsch der Gemeinde fünf zusätzliche Stellflächen. Das Gebäude wird in Richtung Südwest ausgerichtet sein und schön gestaltete Freibereiche bieten. Außerdem wird noch ein Kinderspielplatz angelegt.

Das Bauunternehmen Baumann aus Zipplingen veranschlagt die Zeit bis zur Fertigstellung des Mehrfamilienhauses bis Ende 2019.