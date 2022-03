Song4U verbindet aktuelle Songs mit dem Glauben

Kurz vor 18 Uhr: Die Halle ist gut gefüllt mit Menschen, die zu Song4U gekommen sind, dem jungen Gottesdienstformat der katholischen Kirche Unterschneidheim. Sie sind gespannt auf eine Dreiviertelstunde voller Musik, Gedanken, Gebete und Ideen. Die Atmosphäre ist geprägt von effektvollem Licht und der Band „Neuer Weg“ aus Ellenberg.

Das Besondere: Alles wurde von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren vorbereitet. Das ist die Idee hinter Song4U: jungen Menschen einen Raum zu bieten, um ihre Hoffnungen, Fragen und Wünsche auszudrücken. Dies geschieht jedes Mal anhand eines aktuellen Tracks aus den deutschen Singlecharts. „Young right now“ von Robin Schulz und Dennis Lloyd gibt es diesmal.

Als Bibeltext wird die Geschichte von einem Gelähmten erzählt, der durch das Engagement seiner Freunde zu Jesus gelangt und geheilt werden kann. Die 18-jährige Franka Uhl erinnert die Lähmung aus der Geschichte an Situationen während der Coronapandemie – aber auch an Kommentare von anderen, die einen lähmen können. Dann brauche es Freunde, die einen auffangen und einem wieder Motivation geben. Daher orientiert sich ihre Predigt auch an den Werten der Freundschaft, die sowohl in der Bibelgeschichte als auch im Song des Abends thematisiert werden.

Interaktion ist Hans-Christian Richter, dem Initiator und Motivator hinter Song4U, ein Anliegen. So wurde der Song auf Instagram von der Community ausgewählt. Auch im Gottesdienst selbst gibt es die Möglichkeit zu interagieren, wie beispielsweise bei den Fürbitten, die mittels einer Nachricht vom Smartphone direkt auf die Leinwand geworfen werden. So könnten die Menschen erfahren: Ich bin nicht allein mit meinen Gedanken und Sorgen, kann sie ausdrücken, und andere tragen sie mit.

Bei Song4u geht es um eine klare Botschaft, die den Alltag mit dem christlichen Glauben verbindet. Die Brücke hierfür sind aktuelle Songs. Sie werden als moderne Psalmen verstanden und bringen das auf den Punkt, was die Songtexter umtreibt. Die Verknüpfung zum Alltag wird durch den Auftritt in den sozialen Netzwerken unterstrichen. So werden Instagram-Seiten als Begleitung und Impulsgeber für den Alltag verstanden.