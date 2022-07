„Song4U“ thematiert „Wannsee“ von den Toten Hosen am See in Unterschneidheim

Gemeinsam Gottesdienst feiern. Klingt vielleicht nach einem verstaubten Ritual. Doch in Unterschneidheim am See, konnten am Sonntagabend rund 180 Leute erleben, dass so eine Feier mit mir zu tun hat. Sie haben dort zusammen #song4u gefeiert. Im Zentrum der Song „Wannsee“ der Toten Hosen und die Erzählung vom wundersamen Fischfang.

Die Frohe Botschaft geht vom Leben aus. Das zeigte die 18 jährige Franka Uhl in ihren Worten zum Song und der Botschaft. Ihr Fazit: Ihre Situation im Abitur und den Freunden ist nicht weit entfernt von den Erfahrungen der Freunde von Jesus. Sehnsucht liegt in der Luft. Sehnsucht danach, gesehen zu werden, danach das Leben gemeinsam zu feiern und im hier und jetzt zu sein. Doch es ist irgendwie zu Ende. Ein neuer Abschnitt beginnt. Wege trennen sich, neue Kontakte ergeben sich. Letztlich geht es darum, aus der Hoffnung zu leben. Dass das hier nicht alles ist, sondern, dass es da eine Kraft gibt, die uns segnet im wahrsten Sinne.

Als Zeichen der Sehnsucht, die in uns allen ist, haben die Leute ihre Wünsche und Hoffnungen auf kleine Steine geschrieben. Am Ende wurden diese Wünsche zum Segen für andere. Ein schönes Ritual, die verbindet über den Gottesdienst hinaus. So hat jeder einen Stein von jemand anderen mitgenommen. Als Erinnerung, als Gebet, als Segen.

So wird diese Feier zu einer, die verbindet. Mit einer Botschaft, die Mut macht für den Alltag und die kommende Zeit.