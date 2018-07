In der letzten Sitzung vor den Sommerferien hat der Gemeinderat Unterschneidheim über die Kommunalwahl 2019 beraten. Im Gemeinderat werden auch nach der Kommunalwahl, die voraussichtlich am 26. Mai 2019 stattfinden wird, alle sieben Ortsteile mit insgesamt 14 Gemeinderäten vertreten sein.

Die Überprüfung vor der Kommunalwahl 2019, ob die bisherigen Sitzzahlen im Gemeinderat der Gemeindegröße noch entsprechen, fiel positiv aus. In der Gemeinde Unterschneidheim gilt zudem die unechte Teilortswahl, wobei zusätzlich die Verhältnismäßigkeit der Sitze innerhalb der sieben Ortsteile überprüft werden muss. Der größte Ortsteil Unterschneidheim hat weiterhin fünf Sitze im Rat, gefolgt von Zöbingen mit drei und Zipplingen mit zwei Sitzen. Mit jeweils einem Sitz im Rat vertreten sind die Ortsteile Geislingen, Nordhausen, Unterwilflingen und auch Walxheim als kleinster Ortsteil.

Der Beschlussvorschlag von der Gemeindeverwaltung, die Sitzzahlen mit 14 Sitzen sowie die Aufteilung der Sitze auf die Ortschaften beizubehalten, wurde einstimmig angenommen.

Bürgermeister Nikolaus Ebert wies abschließend darauf hin, dass der Partnerschaftsverein Volvic – Unterschneidheim am Sonntag, 29. Juli, ab 10.30 Uhr bei der Turnhalle in Unterschneidheim sein diesjähriges Gartenfest abhält. Mit dabei ist eine französische Delegation, die einige Delikatessen wie Daube (Rindfleisch in Rotwein), französische Weine, Schnäpse, Liköre und Käse aus der Auvergne „St. Néctaire“ anbieten wird.